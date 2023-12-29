В "Хезболлах" заявили о выводе из строя камеры видеонаблюдения на границе с Израилем

Согласно заявлению шиитского формирования, удары нанесены во время инженерных работ по установке новых камер видеонаблюдения в Довеве и Бараме

БЕЙРУТ, 29 декабря. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" нанесли удары по вышкам с камерами видеонаблюдения в израильских пограничных районах Довев и Барам. Об этом сообщается в размещенном в Telegram-канале заявлении шиитских формирований.

"В результате прямого попадания выведено из строя техническое оборудование, которое позволяло противнику следить за ливанской территорией, - говорится в тексте. - Удары нанесены во время инженерных работ по установке новых камер видеонаблюдения в Довеве и Бараме, в рядах противника есть раненые". В нем указывается, что это нападение было совершено "в поддержку палестинского народа, противостоящего израильской агрессии в секторе Газа".

Ранее отряды шиитов выпустили дважды ракеты по укрепрайону израильских войск в Хадаб-Яруне, о последствиях этих атак данных не приводится.

В ответ израильские беспилотники нанесли удары по огневым позициям, откуда велся обстрел.

По данным новостного портала Naharnet, с 8 октября из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 1,7 тыс. ракет, в результате погибло 15 израильтян, в том числе 9 военнослужащих и ранено более 150. Из-за военной эскалации было эвакуировано около 60 тыс. человек из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля, включая город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы.

На юге Ливана жертвами израильских атак стали 32 мирных жителя, вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" потеряло 128 бойцов. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 72 тыс.