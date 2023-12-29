В Индии заявили, что ВМС страны защищают суда от атак беспилотников самостоятельно

Официальный представитель МИД республики Ариндам Багчи сообщил, что страна в настоящее время не является участницей какой-либо международной инициативной группы в акватории или в районе Красного моря

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 декабря. /ТАСС/. Корабли ВМС Индии обеспечивают защиту торговых судов от атак беспилотников в Красном море вне рамок международных коалиций. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД республики Ариндам Багчи.

"Мы тщательно анализируем все аспекты ситуации в этом регионе [Красного моря], наши силы обороны принимают необходимые меры. Индия в настоящее время не является участницей какой-либо международной инициативной группы в акватории или в районе Красного моря", - сказал Багчи, отвечая на вопрос, есть ли прогресс в решении вопроса участия в международной группе. Представитель МИД не дал прямого ответа на уточняющий вопрос, продолжаются ли консультации по этому поводу.

На прошлой неделе Багчи сообщил, что у Нью-Дели были контакты по вопросу участия в инициированной США миссии по защите кораблей от атак в Красном море.

23 декабря торговое судно MV Chem Pluto (под флагом Либерии) с преимущественно индийским экипажем подверглось атаке беспилотного летательного аппарата, на борту произошло возгорание, никто не пострадал. По данным Пентагона, речь идет о беспилотнике, который мог быть запущен из Ирана, Тегеран отрицает причастность к инциденту. День спустя аналогичной атаке в море подвергся танкер Sai Baba также с индийским экипажем. 25 декабря ВМС Индии сообщили о решении перебросить три ракетных эсминца в Аравийское море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории. В ответ власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.