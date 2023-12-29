СМИ: президент Аргентины отклонил приглашение в БРИКС

По данным источника телеканала TN, в направленном лидерам организации письме аргентинский президент написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в объединении

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС о том, что его страна не присоединится к группе.

Об этом сообщил телеканал TN.

По данным его источника, в направленном письме аргентинский лидер написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в БРИКС, куда Аргентина была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.

Как пишет интернет-портал Infobae, Милей направил официальные письма председателю КНР Си Цзиньпину, президенту России Владимиру Путину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве и премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Милей вступил в должность главы государства 10 декабря. Он неоднократно заявлял, что не намерен продвигать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино 30 ноября заявила, что эта страна не вступит в БРИКС.