В МВД Украины признали, что даже примерно не знают, сколько оружия у населения

Комментируя инцидент в Закарпатье, где местный депутат взорвал три гранаты в ходе заседания сельсовета, глава ведомства Игорь Клименко отметил, что гипотетически оружие можно пронести в любое учреждение, торговый центр, на вокзал или в автобус

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко признал, что даже приблизительно не знает, сколько единиц неучтенного оружия находится на руках у жителей страны.

"Сейчас на руках у населения достаточно много оружия, мы не можем подсчитать, сколько его - миллион или два миллиона. Это цифры, которые приводят наши международные партнеры, учитывая опыт других стран, на территории которых велись боевые действия", - сказал глава МВД в эфире телеканала "Рада".

По словам министра, после окончания действия военного положения на Украине "население должно будет сдать это оружие, а те, кто имеет право на его ношение, - легализовать его". Процесс регистрации может продолжаться несколько лет. Сейчас разрабатывается проект закона "об оружии на руках у гражданского населения", сообщил Клименко. По его данным, такой законопроект может пройти первое чтение в парламенте в начале 2024 года.

Комментируя недавний инцидент в Закарпатье, где местный депутат взорвал три гранаты в ходе заседания сельсовета, Клименко признал, что "гипотетически оружие можно пронести в любое учреждение, учебное учреждение, торговый центр, на вокзал, в поезд, автобус и так далее". "На Украине 49 тыс. пользователей, которым разрешено иметь оружие", - уточнил министр.

Независимые эксперты и профильные структуры, включая Интерпол и Европол, давно высказывают опасения относительно нелегального притока оружия с территории Украины в европейские и другие страны. Неоднократно и на разных уровнях по этому вопросу высказывалась и российская сторона. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что ежемесячный контрабандный оборот черного рынка поставляемых Западом Киеву вооружений превышает $1 млрд. По ее словам, предназначенные для украинского режима натовские военные грузы оказываются в руках террористов, экстремистов и криминальных группировок на Ближнем Востоке, в Центральной Африке и Юго-Восточной Азии.

6 декабря МВД Украины сообщило о ликвидации канала нелегальной продажи оружия в Днепре (ранее Днепропетровск). В ходе обысков конфискованы более $5,6 млн, свыше 45 тыс. евро, пистолеты, автоматы, гранатометы, патроны различного калибра, гранаты, детонаторы, глушители и взрывчатые вещества.