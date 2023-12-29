Баку планирует в 2024 году открыть посольство в Кабуле

Парламент Азербайджана утвердил закон об учреждении посольства республики в Афганистане в декабре 2020 года

БАКУ, 29 декабря. /ТАСС/. Азербайджан в следующем году планирует открыть посольство в Афганистане. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

"Есть планы открыть в 2024 году посольство страны в Афганистане, оно будет действовать в Кабуле", - сказал официальный представитель дипломатического ведомства.

В декабре 2020 года Милли меджлис (парламент) Азербайджана утвердил закон об учреждении посольства республики в Афганистане, а в июле 2021 года президент Ильхам Алиев назначил Ильхама Мамедова чрезвычайным и полномочным послом в этой стране.

Накануне власти Казахстана приняли решение исключить движение "Талибан" (запрещено в РФ) из списка запрещенных в стране организаций. Официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров отметил, что решение было принято "в соответствии с практикой ООН", так как движение "Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии подчеркнула, что решение Казахстана об исключении движения "Талибан" из списка террористических организаций поспособствует выведению Афганистана из изоляции и поможет в установлении стабильности в регионе.