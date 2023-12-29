На Украине уволили главу администрации Тернопольской области

Причины увольнения Владимира Труша не уточняются

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Владимира Труша с поста Тернопольской областной администрации. Текст документа размещен на сайте украинского лидера.

"Уволить Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа.

Труш возглавлял регион с марта 2020 года. Причины увольнения не уточняются. Однако ранее власти Тернопольской области оказались замешаны в коррупционном скандале. В июне Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало о задержании главы Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух замглавы администрации региона - Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. По данным следствия, задержанные вымогали у местного бизнесмена 2,4 млн гривен ($64,4 тыс.).