Глава союза староверов заявил, что Папа Римский убеждал Зеленского пойти на переговоры

По словам Леонида Севастьянова, понтифик назвал попытки летнего украинского наступления в зоне спецоперации "ошибкой"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что Папа Римский Франциск в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал того начать переговорный процесс с Россией и назвал попытки летнего украинского наступления в зоне специальной военной операции "ошибкой". Об этом Севастьянов сообщил ТАСС со ссылкой на свой личный разговор с понтификом.

Накануне Зеленский написал в социальной сети X (ранее Twitter) о том, что провел телефонный разговор с Папой Римским и обсудил с ним совместную работу по продвигаемой Киевом "формуле мира". Ватикан официально не сообщал о состоявшемся контакте с Зеленским.

"Зеленский встречался с Папой в мае в Ватикане, Папа ему сказал не наступать, а идти на переговоры, Зеленский сказал, что будет наступать. Это наступление Папа назвал ошибкой, сказал, что он должен был послушать Папу. И сейчас понтифик призывает срочно выйти на переговорный процесс. Папа просит, как и на встрече в мае, выйти на переговоры с Россией, считает, что общаясь стороны конфликта могут прийти к большим результатам, чем на поле битвы", - сказал Севастьянов.

По его словам, понтифик сказал, что любая "формула мира" должна обсуждаться за столом переговоров. Папа Римский готов быть посредником, а также считает, что посредником в переговорах могли бы стать США. "Папа ему сказал, что переговоры - это не капитуляции, а нахождение взаимоприемлемой точки зрения", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, понтифик призвал установить перемирие и прекратить огонь в зоне военных действий на Украине и в новых регионах России в новогоднюю ночь.

Об украинском "контрнаступлении"

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

1 декабря Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек.