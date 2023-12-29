Источник: Израиль намерен переселить в Египет 100 тыс. палестинцев из Газы

На первом этапе речь идет о не менее 100 тыс. человек, сообщил собеседник агентства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Израиль вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа, на первом этапе речь идет о не менее 100 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС источник.

"По имеющейся информации, правительство Израиля вынашивает планы переселения в Египет значительного числа палестинцев из сектора Газа под предлогом обеспечения их безопасности на период активной фазы военной операции и постконфликтного восстановления анклава. На первом этапе речь может идти о перемещении на территорию соседнего государства не менее 100 тыс. человек. В дальнейшем таким образом планируется депортировать еще несколько партий жителей Газы", - сказал он. При этом источник отметил, что Израиль "очевидно не заинтересован" в их возвращении.