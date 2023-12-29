Источник: США могут выделить Египту финансовую помощь в обмен на переселение палестинцев

По словам собеседника агентства, это "является весомым аргументом в контексте испытываемых этой страной экономических трудностей"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. США могут взять на себя оплату лагерей для палестинцев в Египте и выделить финансовую помощь Каиру в обмен на его согласие переселить их из сектора Газа. Об этом сообщил ТАСС источник.

"Для обеспечения согласия Каира, в настоящее время выступающего категорически против такого сценария (переселения палестинцев из сектора Газа в Египет - прим. ТАСС), имеется в виду привлечь Вашингтон. В обмен на зеленый свет со стороны Египта американцы, как утверждается, обязуются взять на себя оплату строительства и функционирования лагерей для беженцев, а также предоставят Египту солидный пакет финансовой помощи, что является весомым аргументом в контексте испытываемых этой страной экономических трудностей", - сообщил источник.