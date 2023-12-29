Серия взрывов на Украине и окончание осеннего призыва. Главные события 29 декабря

Серия взрывов на Украине
На территории Украины произошла серия взрывов. В частности, их фиксировали в Черкассах, Днепре, Запорожье, Киеве, Львове, Харькове, Одессе, а также Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что взрывы произошли на "объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах".
Окончание осеннего призыва
Минобороны России сообщило о завершении осеннего призыва на срочную службу. В ряды ВС РФ набрали 130 тыс. человек. В ведомстве отметили, что для обеспечения перевозок задействовали 14 рейсов самолетов, 10 воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации, более 1,4 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей.
Начало работы сайта Путина
Сайт кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина начал работу. На платформе можно ознакомиться с дневником кампании, биографией Путина, информацией о доверенных лицах, контактами предвыборного штаба и адресами региональных штабов.
Отклонение Аргентиной приглашения в БРИКС
Президент Аргентины Хавьер Милей официально уведомил членов БРИКС о том, что его страна не присоединится к группе, сообщает телеканал TN. Аргентинский лидер уточнил, что не считает уместным участие страны в организации.
Прекращение дела о неуплате налогов в отношении Чекалиных
Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее мужа. Причиной для этого стал полностью погашенный долг перед государством. В правоохранительных органах отметили, что дело об отмывании денег продолжается.