В четырех поселениях на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Речь идет о Дишоне, Йифтахе, Рамот-Нафтали и Эль-Малькии

БЕЙРУТ, 29 декабря. /ТАСС/. Отряды вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" запустили беспилотники-камикадзе в сторону населенных пунктов на севере Израиля. Как передала радиостанция Sham FM, сирены воздушной тревоги сработали в поселениях Дишон, Йифтах, Рамот-Нафтали и Эль-Малькия.

Данных об ударах по наземным целям не поступило. Очевидцы сообщили радиостанции, что беспилотники были поражены ракетами, выпущенными с площадок ПРО "Железный купол".

Ранее шиитские бойцы нанесли удары из реактивных систем залпового огня по артиллерийской батарее в пограничном районе Хирбет-Маер. Как сообщается в заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", размещенном в Telegram-канале, атаки последовали также на армейские казармы в Зарите и Биркет-Рише. В нем указывается, что эти операции были проведены "в ответ на агрессивные атаки Израиля в секторе Газа и на юге Ливане".