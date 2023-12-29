В консультациях в Венгрии по Украине приняли участие уже более 1 млн человек

Заместитель руководителя ведомства премьер-министра Чаба Домотор отметил, что "многие люди хотят выразить свою позицию по поводу членства Украины в ЕС и ее финансирования"

БУДАПЕШТ, 29 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн граждан Венгрии уже приняли участие в национальных консультациях, ответив на вопросы о вступлении Украины в Евросоюз и оказании ей военной и финансовой помощи. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства премьер-министра Чаба Домотор, напомнив, что консультации, начавшиеся по инициативе правительства 17 ноября 2023 года, продлятся до 10 января 2024 года.

"Задолго до истечения установленного срока 1 млн 14 тыс. человек уже высказали свое мнение в ходе национальных консультаций", - процитировало его информационное агентство MTI. Домотор отметил, что "многие люди хотят выразить свою позицию по поводу членства Украины в ЕС и ее финансирования". По его словам, последний вопрос особенно актуален, поскольку вновь будет стоять на повестке дня саммита Евросоюза в начале февраля 2024 года. На предыдущей встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе 14-15 декабря текущего года Венгрия выступила против внесения поправок в бюджет сообщества на 2024-2027 годы, предусматривающих выделение Украине €50 млрд.

Домотор добавил, что консультации дают возможность ответить также на вопросы по поводу нового миграционного пакта ЕС и требований Брюсселя, ограничивающих свободу маневра для венгерской экономики. Как он уточнил, 86% участников социологического исследования вернули заполненные анкеты по почте, а остальные сделали это онлайн. Итоги консультаций будут подведены после 10 января 2024 года.

Правительство не скрывает, что с помощью своеобразного опроса рассчитывает заручиться поддержкой граждан для ведения переговоров с руководством ЕС. Из 11 вопросов, включенных в анкету, 4 касаются Украины: о вступлении этой страны в ЕС, поставках ей вооружений, оказании финансовой помощи и импорте украинского зерна. Кроме того, авторы исследования решили поинтересоваться мнением населения о нелегальной миграции, мерах социальной поддержки, ЛГБТ-пропаганде и финансировании политических партий из-за рубежа.

Венгерские власти уже несколько раз проводили национальные консультации, которые носят добровольный характер. В прошлый раз они проходили в 2022 году и касались отношения к санкциям ЕС против России. В них приняли участие более 1,360 млн человек, 97% которых высказались против санкционной политики Брюсселя. Это считается достаточно высоким показателем с учетом того, что население страны не превышает 10 млн. До этого национальные консультации затрагивали миграцию и пандемию коронавируса.