Делегация ХАМАС не проводит в Каире переговоры о плане Египта по урегулированию в Газе

Представитель группировки сообщил, что "движение открыто к переговорам, но в подходящее для этого время"

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Делегация палестинского движения ХАМАС не находится в Каире и в настоящее время не проводит никаких переговоров по египетской инициативе об урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил представитель палестинского движения.

"Никакой делегации ХАМАС в Каире сейчас нет", - указал представитель движения, слова которого привел телеканал Al Hadath. Он добавил, что "движение открыто к переговорам, но в подходящее для этого время".

Ранее сообщалось о возможном прибытии в Каир высокопоставленной делегации ХАМАС, которая, как предполагалось, намеревалась обсудить с египетской стороной выдвинутую Египтом инициативу по стабилизации ситуации в секторе Газа.

Инициатива Египта

Некоторое время назад египетские власти информировали, что пока не имеют откликов на свою инициативу по урегулированию конфликта в Газе, а само предложение будет выработано только после изучения реакции заинтересованных сторон. Как пояснил глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван, указанная инициатива "будет детально проработана и представлена арабскому и международному сообществу, когда Каир будет иметь реакцию на свое предложение".

По словам главы госинформслужбы, Египет "предложил рамки своей инициативы, пытаясь сблизить позиции сторон и добиться прекращения кровопролития и агрессии против Газы". Он добавил, что подход Каира "включает три взаимосвязанных этапа, которые должны привести к прекращению огня". По словам Рашвана, "все, что связано с палестинским правительством, - это вопрос исключительно палестинский, который должен обсуждаться между всеми палестинскими фракциями".

До последнего времени лидеры ХАМАС неоднократно подтверждали позицию движения, сводящуюся к отказу от любых переговоров о возможном обмене находящихся в руках радикалов заложников до полного прекращения боевых действий израильских сил в Газе.