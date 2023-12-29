Британское правительство не намерено признавать голодомор на Украине геноцидом

Замглавы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад заявил, что "любое решение о том, имел ли место геноцид, должен принимать компетентный суд после рассмотрения всех доказательств, а не правительства или несудебные акторы"

ЛОНДОН, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании не собирается признавать массовый голод в СССР в начале 1930-х годов геноцидом украинцев. Об этом заявил заместитель главы МИД Соединенного Королевства Тарик Ахмад.

"Голодомор был ужасной антропогенной катастрофой. Давняя позиция Великобритании состоит в том, что любое решение о том, имел ли место геноцид, должен принимать компетентный суд после рассмотрения всех доказательств, а не правительства или несудебные акторы", - говорится в письменном ответе Ахмада на вопрос члена Палаты лордов британского парламента от оппозиционной Лейбористской партии Филипа Ханта.

В мае в Палате общин (нижней палате) было утверждено предложение депутата от правящей Консервативной партии Полин Лэтем признать голодомор геноцидом украинцев. В голосовании, которое проходило в устной форме, приняли участие несколько десятков парламентариев (всего в Палате общин заседают 650 депутатов). Заместитель главы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти, присутствовавший при обсуждении резолюции, которая не имеет юридической силы, заявил, что правительство Великобритании не будет признавать массовый голод в СССР в начале 1930-х годов геноцидом украинцев.

Массовый голод тех лет стал трагедией для всего СССР: он охватил территорию не только Украины, но и Белоруссии, Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири, Казахстана и привел к значительным жертвам (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек). В 2006 году при президентстве Виктора Ющенко Верховная рада приняла закон, определяющий понятие "голодомор" как геноцид украинцев. В России такие действия назвали попыткой переписать историю.

В 2014 году руководитель Федерального архивного агентства РФ Андрей Артизов и директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина представили книгу "Голод в СССР. 1929-1934 годы", которую подготовили совместно с коллегами из Белоруссии и Казахстана. Из работы следовало, что голод вызвал ряд факторов, ключевыми из которых стали политика вывоза сельскохозяйственной продукции за рубеж для проведения форсированной индустриализации Советского Союза и период неурожая. Кроме того, авторы доказали, что никакого национального подхода у интернациональной власти быть не могло и национального геноцида не было.