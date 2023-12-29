В Газе пострадали более 200 историко-архитектурных памятников при атаках Израиля

Как отметило информбюро сектора, среди них, в частности, византийская церковь в Джабалии, а также древние мечети в исторической части города Газа

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Порядка 200 памятников христианской и исламской истории и архитектуры, расположенные в секторе Газа, в той или иной степени пострадали в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами палестинского анклава. Такие данные привело информационное бюро сектора.

По его информации, израильская армия "разрушила или повредила более 200 из 325 объектов культурно-исторического наследия, находящихся на территории Газы". Как указало информбюро, среди них, в частности, византийская церковь в Джабалии, древние мечети в исторической части города Газа, в Хан-Юнисе, Дейр-эль-Балахе, а также центр древних рукописей в административном центре анклава.

Как указывается в заявлении информбюро, подобные действия Израиля являются "вопиющими нарушениями международного гуманитарного права" и противоречит Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей. В заявлении содержится призыв к мировому сообществу "срочно вмешаться, остановить подобные преступления и выработать общую стратегию по реабилитации и восстановлению разрушенных и поврежденных объектов культурного наследия в Газе".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.