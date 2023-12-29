Обозреватель WP назвал решение Байдена идти на второй срок худшим в 2023 году

По словам Марка Тиссена, действующий американский лидер является "самым непопулярным президентом со времен Второй мировой войны"

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Обозреватель газеты The Washington Post Марк Тиссен составил список худших решений, принятых президентом США Джо Байденом в 2023 году, поместив на первое место решение американского лидера вновь участвовать выборах главы государства в 2024 году.

Тиссен, ссылаясь на результаты опросов, называет Байдена "самым непопулярным президентом со времен Второй мировой войны". "Тем не менее Байден баллотируется, способствуя проведению матча реванша Байден - Трамп, чего не хочет большинство американцев, и делая второй срок [бывшего президента США Дональда] Трампа более вероятным", - пишет обозреватель.

Тиссен считает, что Байден принимал неверные решения, затягивая поставки вооружений на Украину, а также отвергнув на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе предложенный европейскими партнерами график "предоставления Киеву четкого пути к членству в НАТО". "Промедления со стороны Байдена подорвали украинское контрнаступление, продлили боевые действия и ослабили поддержку военной помощи Украине в Конгрессе", - утверждает он. По словам обозревателя, политика действующего американского лидера-демократа также сделала США более зависимыми от российского урана.

Среди других ошибок Байдена Тиссен перечислил допущение атак по американским силам на Ближнем Востоке, инцидент с китайским аэростатом в воздушном пространстве США, а также "усугубление худшего пограничного кризиса в истории США".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.