Генсек ООН призвал не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность ростом напряженности из-за палестино-израильского конфликта

ООН, 29 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом напряженности на Ближнем Востоке из-за палестино-израильского конфликта и призывает сделать все возможное для деэскалации ситуации в регионе. Об этом говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его офисом.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен дальнейшим разрастанием кофликта, который может иметь разрушительные последствия для всего региона, - говорится в сообщении. - Генсек призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность и предпринимать экстренные шаги для деэскалации напряженности в регионе".

Глава всемирной организации обратился к членам мирового сообщества с призывом "сделать все возможное и использовать влияние на соответствующие стороны, чтобы предотвратить эскалацию ситуации в регионе", а также вновь призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.