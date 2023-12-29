ЮАР обратилась в суд ООН с требованием признать Израиль нарушителем Конвенции о геноциде

Как указали в МИД ЮАР, республика неоднократно заявляла об осуждении любого насилия и нападений на всех гражданских лиц, включая израильтян

ПРЕТОРИЯ, 29 декабря. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика обратилась в расположенный в Гааге Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщил МИД ЮАР.

"Соответствующее заявление было подано в Международный суд ООН 29 декабря 2023 года, - говорится в заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством. - В нем суду предлагается в срочном порядке объявить, что Израиль, нарушая свои обязательства по Конвенции о геноциде, должен немедленно прекратить все действия, нарушающие этот документ и вытекающие из него обязательства".

"ЮАР серьезно обеспокоена тяжелым положением гражданского населения, ставшего жертвой нынешних израильских атак на сектор Газа из-за неизбирательного применения силы и насильственного переселения жителей, - подчеркивается в документе. - Кроме того, продолжают поступать сообщения о совершении международных преступлений, таких как преступления против человечности и военные преступления, а также сообщения о том, что деяния, достигающие порога геноцида или связанных с ним преступлений, как это определено в Конвенции 1948 года о предупреждении геноцида и наказании за него, были и могут быть совершены в контексте продолжающейся резни в секторе Газа".

МИД указал, что республика неоднократно заявляла об осуждении любого насилия и нападений на всех гражданских лиц, включая израильтян. "ЮАР также постоянно призывает к немедленному и постоянному прекращению огня и возобновлению переговоров, которые положат конец насилию, возникающему в результате продолжающейся военной оккупации Палестины, - отмечается в заявлении. - Будучи государством - участником Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, ЮАР несет договорное обязательство предотвращать геноцид".

В заявлении напоминается, что на специальном заседании, состоявшемся 8 декабря 2023 года, кабинет министров ЮАР распорядился обратиться в Международный суд в Гааге с просьбой получить постановление, предписывающее Израилю, который также является государством - участником конвенции, воздерживаться от любых действий, которые могут представлять собой геноцид или связанные с ним действия.