В Италии одобрили бюджет на 2024 год в размере около €28 млрд

Как сообщило агентство ANSA, бюджет подвергается жесткой критике оппозиции как "бесперспективный с точки зрения развития экономики"

РИМ, 29 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата итальянского парламента одобрила бюджет на 2024 год в размере порядка €28 млрд. Ранее за финансовый документ проголосовал Сенат (верхняя палата).

Как передает агентство ANSA, за высказались 200 депутатов, против - 112, трое воздержались.

Бюджет рассчитан на сумму около €28 млрд. Он подвергается жесткой критике оппозиции как "бесперспективный с точки зрения развития экономики", а также ущемляющий права наиболее нуждающихся.

В частности, предусмотрены фонды для снижения налогового бремени для определенных категорий граждан, а также поддержки семей с низкими доходами. При этом повышается НДС (с 5% до 10%) на некоторые гигиенические товары, включая детские подгузники. Сохраняются планы сооружения моста через Мессинский пролив, который должен соединить Сицилию с материковой частью.

При этом СМИ сообщали об определенных разногласиях по некоторым вопросам выработки бюджета внутри правящей коалиции. Однако министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни, лидер одной из входящих в правящую коалицию партии "Вперед, Италия", заверил в интервью Corriere della Sera, что коалиция "сплочена", а по всем спорным вопросам достигнут компромисс.

Против бюджетного закона уже начали выступать профсоюзы, а также проводить забастовки трудящиеся медицинской сферы. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признает, что в распоряжении правительства достаточно ограниченные ресурсы, но они распределены наилучшим образом, не допуская "пустых трат", которые допускали предыдущие правительства. Министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти заверил, что поправок в течение года к бюджету не планируется.