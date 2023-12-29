СМИ: инициатива Египта и Катара по Газе предполагает 20-дневное перемирие

По данным телеканала Al Hadath, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар рассматривает возможность положительного ответа на египетско-катарскую инициативу

КАИР, 29 декабря. /ТАСС/. Инициатива по обмену заложниками в секторе Газа, посредниками в реализации которой выступают Египет и Катар, предполагает установление режима прекращения огня между радикальными палестинскими группировками и израильской армией сроком на 20 дней. Об этом сообщил вещающий из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) телеканал Al Hadath.

По его информации, предложения, выработанные посредниками, включают "освобождение гражданских лиц, остающихся в заложниках в Газе, в обмен на определенное число содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев, а также перемирие сроком на 20 дней".

Как указали источники телеканала, лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар рассматривает возможность положительного ответа на египетско-катарскую инициативу.

До последнего времени руководители ХАМАС неоднократно подтверждали позицию движения, сводящуюся к отказу от любых переговоров о возможном обмене находящихся в руках радикалов заложников до полного прекращения израильскими силами боевых действий в Газе.