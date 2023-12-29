МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ из-за ракеты

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский вручил Андрею Ордашу записку, где также призвал "немедленно прекратить подобные действия"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша из-за инцидента с ракетой. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"Вечером заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский вызвал поверенного в делах Российской Федерации Андрея Ордаша и вручил ему записку, в которой МИД требует объяснить инцидент с вторжением в воздушное пространство Польши крылатой ракеты и немедленно прекратить подобные действия", - отмечается в тексте.

29 декабря оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что неопознанный летающий объект вторгся в воздушное пространство республики со стороны Украины. Польский президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с руководством министерства обороны. Начальник Генерального штаба ВС Польши генерал Веслав Кукула утверждал, что воздушные границы страны на какое-то время нарушила российская ракета.