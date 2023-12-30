В Белоруссии вышел в отставку курировавший атомную сферу замглавы Минэнерго

Михаил Михадюк отвечал отвечал, в частности, за вопросы ядерной энергетики и реализации ядерно-энергетической программы

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии принял постановление об освобождении от должности курировавшего вопросы ядерной энергетики заместителя министра энергетики республики Михаила Михадюка. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

"Освободить Михадюка Михаила Ивановича от должности заместителя министра энергетики Республики Беларусь в связи с выходом в отставку", - говорится в постановлении.

На должности замглавы Минэнерго, которую он занимал с 2005 года, Михадюк в том числе курировал вопросы ядерной энергетики и реализации ядерно-энергетической программы, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Он отвечал за работу Департамента по ядерной энергетике, Белорусской атомной электростанции, государственных производственных объединений "Белэнерго" и "Белтопгаз".