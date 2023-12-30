Белоруссия ратифицировала соглашение СНГ о свидетельствах на возвращение

Документ не касается вопросов сотрудничества в области реадмиссии и выдачи по уголовным делам

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения в рамках СНГ о выдаче подлежащим высылке лицам свидетельств на возвращение. Документ, в конце ноября принятый белорусским парламентом, опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.

Подписанное в Сочи 8 июня 2023 года соглашение определяет порядок оформления и выдачи не имеющим действительных документов лицам свидетельств на возвращение в государства происхождения и не затрагивает вопросы сотрудничества в области реадмиссии и выдачи по уголовным делам.

Представительство государства происхождения должно ответить на запрос, направленный страной пребывания, не позднее 30 календарных дней с даты его направления. В случае подтверждения правового статуса лица в государстве происхождения эта страна в течение пяти дней оформляет подлежащему высылке свидетельство на возвращение, которое направляется в миграционный орган государства пребывания в течение трех рабочих дней с даты его оформления.

Соглашение временно применяется по истечении 30 дней с даты его подписания и вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием, которым является Исполнительный комитет СНГ, третьего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур. Документ содержит оговорку Армении о том, что для Еревана оно вступит в силу и будет имплементироваться в соответствии с национальным законодательством, которое не предусматривает временного применения международных договоров.