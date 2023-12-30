Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 мм на $147,5 млн

Речь идет о поставке осколочно-фугасных снарядов M107 и сопутствующего оборудования, уточнили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил возможную продажу Израилю 155-миллиметровых снарядов на сумму $147,5 млн. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из документа, речь идет о поставке осколочно-фугасных снарядов M107 калибра 155 мм и сопутствующего оборудования. "Госсекретарь пришел к заключению и предоставил Конгрессу детальное подтверждение наличия чрезвычайных обстоятельств, требующих немедленной продажи правительству Израиля перечисленных товаров военного назначения и услуг в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов <...>", - отмечается в заявлении.

"США привержены безопасности Израиля, помощь в развитии и поддержании возможностей Израиля в сфере самообороны отвечает ключевым национальным интересам США", - отметили в Пентагоне. Как утверждается в тексте, продажа снарядов еврейскому государству "не изменит базовый военный баланс в регионе". Снаряды будут переданы Израилю из запасов США, поскольку в Пентагоне считают, что это "не скажется на боеготовности" американских ВС.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.