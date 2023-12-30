США заявили на заседании Совбеза ООН, что не бросят украинцев

Заседание было созвано по запросу киевских властей и нескольких западных стран в связи с нанесением ракетного удара по объектам на Украине

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину и не бросят ее народ. С таким утверждением выступил в пятницу старший советник по политическим вопросам в постпредстве США при ООН Джон Келли.

"Мы не бросим храбрых украинцев, которые сражаются за свою свободу, страну, а также за ценности и принципы, указанные в Уставе ООН", - заявил он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Заседание СБ ООН было созвано по запросу киевских властей и нескольких западных стран в связи с нанесением ракетного удара по объектам на Украине.

27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине последнего в этом году пакета военной помощи на $250 млн. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя президент США Джо Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.

С 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и 1 массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники на Украине. Кроме того, поражались места размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников, сообщили в российском военном ведомстве. Были сбиты 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ.