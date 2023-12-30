Израильские военные зафиксировали обстрелы из Сирии

Как сообщили в армейской пресс-службе, ЦАХАЛ открыл ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск двух снарядов из Сирии по израильской территории и нанесла ответные удары по местам, откуда производились обстрелы.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги на севере Израиля были зафиксированы два запуска [снарядов], которые прилетели с территории Сирии и упали в незаселенной местности. ЦАХАЛ наносит удары по местам, откуда велся огонь", - говорится в сообщении.

"Ранее ЦАХАЛ нанес удар по террористическим объектам [движения] "Хезболлах" в Ливане. Кроме того, летательный аппарат ЦАХАЛ нанес удар по ракетной площадке "Хезболлах" в Ливане", - добавили в пресс-службе.