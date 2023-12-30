Глава МИД Аргентины признала, что в отказе от БРИКС есть идеологическая составляющая

Диана Мондино также назвала нежелание правительство президента Хавьера Милея присоединяться к объединению "оптимизацией использования времени"

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино признала, что правительство президента Хавьера Милея отчасти руководствовалось идеологическими соображениями при отказе от присоединения к БРИКС.

"И то, и то, но в основном практическое", - ответила она на вопрос журналиста телеканала LN+ о том, является ли отказ от вступления в это объединение идеологическим или практическим решением.

По словам главы МИД, для аргентинских властей отказ от БРИКС - это прежде всего "оптимизация использования времени". "Если участвовать во всех организациях, то когда работать?" - добавила она.

Мондино также подтвердила, что новое руководство Аргентины считает своими приоритетными партнерами "либеральные демократии". К их числу она отнесла США, государства Европы, Австралию, Израиль, Канаду и Новую Зеландию, но при этом не исключила возможность развития торгово-экономических отношений с другими странами. "Мы будем торговать с теми, кто больше платит. Это решение будет принимать не государство. Наша задача состоит в создании условий для торговли", - сказала министр.

Ранее официальный представитель администрации аргентинского президента Мануэль Адорни подтвердил, что Буэнос-Айрес официально уведомил лидеров стран БРИКС об отказе от присоединения к объединению. В тексте писем, которые были направлены президенту России Владимиру Путину, президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и председателю КНР Си Цзиньпину, говорилось, что новые власти Аргентины в "настоящее время считают нецелесообразным вступление" в БРИКС, куда республика была принята в августе.

Милей занял должность главы государства 10 декабря. Он неоднократно заявлял, что не намерен развивать отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с этими государствами.