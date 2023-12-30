Al Jazeera: Израиль вновь нанес удар по лагерю беженцев Нусейрат в Газе

По информации телеканала, есть жертвы

ДУБАЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Очередной удар израильских сил по лагерю палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа привел к гибели мирных жителей. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, обстрелу подвергся дом, расположенный рядом с мечетью. Информации о числе погибших и раненых не приводится.

Ожесточенные столкновения между бойцами радикальных группировок и израильскими военными происходят сейчас в районе лагеря беженцев Эль-Бурейдж. Туда переброшены танки.

По меньшей мере 20 человек погибли и десятки пропали без вести в пятницу в результате израильского удара по лагерю Нусейрат. Согласно сведениям местных СМИ, атаке подверглось несколько жилых домов.