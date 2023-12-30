В Индии заявили, что визит главы МИД в РФ позволил обсудить пути укрепления партнерства

Согласно заявлению индийского ведомства, отношения между двумя странами остаются крепкими и стабильными

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 декабря. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара в Россию 25-29 декабря позволил обсудить двустороннее партнерство и возможности его укрепления. Об этом сообщает МИД Индии на сайте в заявлении, опубликованном по итогам визита.

"Визит министра иностранных дел в Россию предоставил возможность рассмотреть текущее двустороннее сотрудничество и пути дальнейшего укрепления особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами", - говорится в тексте.

"Отношения между Индией и Россией остаются крепкими и стабильными, опирающимися на стратегическое сближение, геополитические интересы и взаимовыгодное сотрудничество между двумя государствами", - указывает индийское внешнеполитическое ведомство.

Министр посетил Москву и Санкт-Петербург. В российской столице Джайшанкар был принят президентом Владимиром Путиным, провел переговоры с вице-премьером РФ, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, а также с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Индийский министр провел обмен мнениями по двустороннему сотрудничеству в торгово-экономической, энергетической, оборонной, культурной и гуманитарной сферах. В Санкт-Петербурге Джайшанкар встретился с губернатором Александром Бегловым и обсудил возможности сотрудничества в экономической и культурной сферах, отмечает МИД Индии.

"В ходе визита были подписаны три документа: документ, касающийся АЭС "Куданкулам", меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области фармацевтики и здравоохранения и протокол о мидовских консультациях", - отмечается в заявлении индийского министерства.