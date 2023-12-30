Большинство опрошенных в ФРГ не верит, что кабмин решит проблему миграции

Правительству не под силу ответить на этот вызов, отметили 69% респондентов в ходе опроса YouGov для газеты Welt am Sonntag

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей Германии не считают, что правительство канцлера Олафа Шольца сможет решить проблемы, связанные с нелегальной миграцией. Таковы результаты опроса, который провела служба YouGov для газеты Welt am Sonntag.

69% респондентов выразили точку зрения, что кабмину ФРГ не под силу ответить на этот вызов. Лишь 23% участников опроса верят, что власти смогут побороть нелегальную миграцию. Остальные не определились с ответом.

В опросе участвовали 2 092 человека.

В ФРГ с начала года прибыло более 300 тыс. беженцев. Это на 60% больше, чем за 2022 год. Наибольшее число - из Сирии, Турции, Афганистана, Ирака, Ирана.

Осенью 2023 года кабмин Германии одобрил ряд мер, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать ФРГ менее привлекательной для нелегалов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в стране, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев больше, чем до сих пор). Пособие будут переводить на дебетовую карту, чтобы иностранцы тратили деньги в ФРГ, а не переводили их родственникам за границу. Сроки рассмотрения заявок на убежище будут сокращены. Планируется также облегчить депортацию тех, чья заявка не была удовлетворена.

Агентство ЕС по вопросам убежища (EUAA) ожидает, что по итогам года в странах Евросоюза будет зарегистрировано более миллиона заявлений на получение убежища. Об этом сообщили газеты медиагруппы Funke со ссылкой на главу агентства Нину Грегори.