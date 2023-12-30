СМИ: жители Украины жалуются на проблемы с выездом в Польшу через КПП на границе

По информации издания "Страна", через границу перестали пускать инвалидов II и III групп

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украинское издание "Страна" сообщает о проблемах с выездом в Польшу у мужчин, имеющих право покидать Украину. По данным издания, которое ссылается на профильные группы в соцсетях, проблемы начались накануне вечером.

"С 20:00 29 декабря у всех мужчин (многодетные, волонтеры, инвалиды) требуют справку из военкомата. Приблизительно в каждом автобусе или автомобиле есть мужчины, поэтому и очереди", - приводит издание слова гражданки Украины, застрявшей на границе.

Другие пользователи сообщают, что через границу в Польшу перестали пускать инвалидов II и III групп. Уточняется, что такая ситуация на всех пунктах пропуска. Кроме того, на КПП появились представители военкоматов.

Издание указывает, что по закону украинцу, имеющему справку об инвалидности или, например, документы, подтверждающие статус многодетного отца, никакие справки и разрешения военкоматов не нужны.

Официальных комментариев относительно случившегося пока не поступало. В субботу львовская полиция сообщила о приостановке работы КПП "Шегини" на границе с Польшей. Причин в ведомстве не сообщили.

Проблемы с мобилизацией на Украине

Власти Украины столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию. 25 декабря в Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных предлагаемых нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, а также возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также откажут в выдаче кредитов и приостановят выплату льгот и пособий.

Мобилизация на Украине уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно отлавливают мужчин в общественных местах.