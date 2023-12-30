30 декабря, 08:54

В Польше заявили, что почти 500 солдат ищут залетевшую в воздушное пространство ракету

EPA-EFE/ DAREK DELMANOWICZ
© EPA-EFE/ DAREK DELMANOWICZ

Цель поисков заключается в том, чтобы подтвердить, что на польской территории не остался какой-либо элемент объекта, сообщило оперативное командование вооруженных сил республики

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Почти 500 военнослужащих примут участие в поисках обломков ракеты, залетевшей в пятницу в воздушное пространство Польши со стороны Украины. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил республики.

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"30 декабря в Люблинском воеводстве будут проводиться наземные поиски обломков ракеты, которая вчера попала в воздушное пространство Польши. В поисках будут участвовать около 480 военнослужащих <...>", - говорится в информации Минобороны, размещенной в X.

"Цель поисков заключается в том, чтобы подтвердить, что на территории Польши не остался какой-либо элемент объекта", - добавили в оборонном ведомстве.

Накануне оперативное командование сообщило о том, что польские воздушные границы были нарушены неизвестным объектом. Поиски его обломков не дали результатов. Позже польский президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с руководством министерства обороны. Начальник Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула утверждал, что в воздушном пространстве страны оказалась российская ракета. 

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