Три оппозиционные партии Греции заявили о борьбе за отмену санкций против России

Они также высказались за дружбу и взаимодействие с БРИКС

АФИНЫ, 30 декабря. /ТАСС/. Три оппозиционные непарламентские партии Греции заявили о ведущейся ими борьбе за сотрудничество и дружбу с Россией, отмену санкций против нее, а также за взаимодействие с БРИКС. Об этом говорится в совместном заявлении сотрудничающих между собой партий "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА), "Всегреческое движение греко-российской дружбы" и "Всегреческое социалистическое движение", которое опубликовано греческим порталом iskra.gr.

"Мы прежде всего боремся за независимую, суверенную, производительную, социально справедливую и глубоко демократическую Грецию, которая будет поддерживать многосторонние экономические и международные отношения, придавая особое значение сотрудничеству и дружбе с Россией, отмене санкций и мер против нее, а также дружбе и сотрудничеству с движением БРИКС", - говорится в заявлении, распространенном в связи с приближением 2024 года.

"Мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году открылся путь к независимой и сильной Греции, способной отказаться от вариантов отступления и умиротворения, а также способной энергично защищать свой суверенитет и суверенные права от угроз третьих сторон, в первую очередь Турции, а также защищать мученический Кипр, его права, справедливое и устойчивое решение кипрской проблемы, которое обеспечит единый суверенный и независимый Кипр, без иностранных войск и иностранных баз", - заявили в партиях.

По их мнению, "имеется путь борьбы за лучшие условия жизни с уважением, достоинством, правами и качеством жизни в другой Европе сотрудничающих суверенных государств от Гибралтара до Москвы с миром и процветанием для всех".

В заявлении, подписанном лидером партии ДИКЕА Панайотисом Лафазанисом, руководителем "Всегреческого движения греко-российской дружбы" Яннисом Коцаилидисом и главой "Всегреческого социального движения" Григорисом Петру, также подвергнута резкой критике экономическая политика нынешнего правительства Греции. "Мы надеемся, что новый год принесет "пробуждение" всего греческого народа и, прежде всего, тех, кто страдает в результате политики господствующей системы власти и испытывает на себе последствия долгосрочной политики жесткой экономии. Пусть 2024 год станет годом, когда греческий народ потребует отмены политики унизительных пособий по бедности и одностороннего изнурительного налогообложения работников и пенсионеров, которые несут на своих плечах все бремя деятельности государства", - подчеркивается в документе.