Белорусские таможенники начали досмотр почты в поисках незаконно ввозимых беспилотников

Речь идет о товарах, следующих в республику с территории государств - членов ЕАЭС

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Белорусские таможенные органы начали проверку поступающих в республику почтовых отправлений на предмет наличия в них беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Белорусии.

"Таможенные органы приступили к проведению контроля в отношении международных почтовых отправлений и товаров, следующих в адрес физических лиц, ввозимых (ввезенных) в Республику Беларусь с территории государств - членов ЕАЭС, - говорится в сообщении. - Таможенные органы проводят контроль на предмет обнаружения вложений, имеющих признаки содержания гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, иных товаров, в том числе веществ и материалов, за незаконное перемещение которых через государственную границу Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность".

В ГТК напомнили, что в соответствии с указом президента Белоруссии от 25 сентября 2023 года "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" почтовые отправления и товары до их получения физическими лицами должны быть доставлены в места проведения контроля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 сентября подписал указ, которым установил запрет для физических лиц на ввоз в Белоруссию, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БПЛА. В части ввоза, эксплуатации и изготовления БПЛА физическими лицами указ вступил в силу после его официального опубликования, а в части хранения и оборота начнет действовать через шесть месяцев после опубликования. В течение полугода с момента официального опубликования указа физические лица могут реализовать имеющиеся у них БПЛА организациям или индивидуальным предпринимателям, либо передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством.

Ввоз в республику хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА (дронов) разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП) в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных указом. Для ввоза им необходимо получить соответствующее разрешение Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций, которым будет организован учет аппаратов, имеющихся у организаций и индивидуальных предпринимателей. Также указом предусмотрено создание автоматизированной информационной системы государственного учета гражданских БЛА, принадлежащих юрлицам и ИП. Совет министров Белоруссии в рамках реализации указа президента принял постановления, регулирующие вопросы ввоза и гражданских БПЛА и авиамоделей, а также регистрации гражданских дронов.