В Сенегале запретили митинг в поддержку лидера оппозиции

Это всего лишь очередная провокация, заявил Эль Малик Ндиайе - соратник политика Усмана Сонко

НАЙРОБИ, 30 декабря. /ТАСС/. Власти Сенегала запретили запланированный на субботу митинг в поддержку оппозиционера Усмана Сонко, который объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, митинг запрещен из-за "угроз нарушения общественного порядка, препятствования свободному передвижению людей и риска проникновения злоумышленников".

"Это всего лишь очередная провокация, но мы приглашаем товарищей и сторонников оставаться с нами", - прокомментировал запрет соратник Сонко Эль Малик Ндиайе на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Сонко подал в Конституционный совет заявку на выдвижение в качестве кандидата, несмотря на отказ администрации предоставить ему все необходимые документы. Ранее суд первой инстанции сенегальской столицы также постановил отменить решение об удалении Сонко из списка кандидатов в президенты на выборах. Сонко основал и возглавил партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" в 2014 году. Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов.

Прокуратура Дакара предъявила Сонко обвинения по восьми пунктам, среди них призыв к восстанию, посягательство на государственную безопасность, заговор против государственной власти, действия, направленные на подрыв общественной безопасности. В ближайшее время должен начаться суд.

Конституционный совет должен объявить список кандидатов в президенты 20 января. Свои кандидатуры выдвинули более 200 человек. Президент Маки Саль, избранный в 2012 году на семь лет и переизбранный в 2019 году на пять лет, не баллотируется.