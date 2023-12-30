Палестинцы подбили три израильских танка в лагере беженцев Эль-Бурейдж

Использовались управляемые ракеты Yasin-105, сообщили бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама"

БЕЙРУТ, 30 декабря. /ТАСС/. Палестинские бойцы из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом радикального движения ХАМАС, отражают атаки израильских войск в центральной части сектора Газа. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале.

"Нашим бойцам удалось подбить два танка Merkava в лагере беженцев Эль-Бурейдж, при этом были использованы управляемые ракеты Yasin-105, - отмечается в сообщении. - Еще одна бронемашина подорвалась на противотанковой мине".

Кроме того, члены бригад ХАМАС утверждают, что поразили один бронетранспортер с военными и бульдозер на подступах к городу Хан-Юнис, который находится в 20 км к юго-западу от административного центра Газа. Среди радикалов погибли четыре бойца.

Как сообщило агентство SANA, израильские самолеты и палубная артиллерия наносят сейчас удары по центральным и южным районам палестинского анклава. Поступили сведения о десятках убитых в результате попадания бомб и снарядов в жилые дома в районах Эз-Завайда и Джнейна, а также в лагере беженцев Нусейрат. По сведениям медицинских источников, за сутки в ходе авиаударов и обстрелов в секторе Газа свыше 100 человек погибли, 158 получили ранения.