Армия Израиля заявила об уничтожении за сутки десятков боевиков в Газе

Также израильские войска разрушили два военных комплекса ХАМАС в районе Бейт-Лахии, сообщает армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 декабря. /ТАСС/. Израильские военные продолжают вести ожесточенные бои с вооруженными палестинскими радикалами в секторе Газа, за последние сутки там уничтожены десятки боевиков. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"В ходе действий Армии обороны Израиля в городе Газа за последний день [сухопутные] войска в координации с летательными аппаратами уничтожили десятки террористов. За три часа произошло четыре инцидента с выявлением террористов, и ВВС Израиля нанесли удары по более чем 15 вооруженным террористам. Кроме того, произошли бои, в которых были убиты другие террористы", - сообщили в армии.

Военные также заявили об уничтожении вооруженного отряда в Эш-Шуджаии. Кроме того, в районе Бейт-Лахии израильские войска разрушили два военных комплекса радикального палестинского движения ХАМАС, где было обнаружено множество оружия, взрывных устройств, военного снаряжения и средств связи, указали в пресс-службе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.