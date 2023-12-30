На Украине заявили об отсутствии изменений в правилах выезда из страны

Официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что на границе идет усиленная проверка

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, комментируя сообщения о возникших проблемах с пересечением границы у украинских мужчин, заявил, что изменения в правила пересечения границы не вводились, но пограничники "тщательно проверяют" всех.

"Изменений в правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы проводится тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства", - сказал Демченко агентству РБК-Украина.

Демченко подчеркнул, что "пограничники часто фиксируют, как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы, либо используя поддельные или фиктивные документы".

Ранее украинское издание "Страна" со ссылкой на очевидцев сообщило, что, начиная с вечера пятницы, у граждан Украины мужского пола появились проблемы с пересечением границы с Польшей. По словам очевидцев, на контрольно-пропускных пунктах появились представители военкоматов, у многодетных отцов, волонтеров и инвалидов стали требовать справки из военкомата. При этом по закону, если гражданин Украины имеет подтверждающие льготу документы, никакие дополнительные документы из военкомата ему не нужны.

По данным Демченко, с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тыс. граждан Украины, кроме того, были выявлены 3 тыс. поддельных документов.