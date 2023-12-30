Четверо бойцов "Хезболлах" погибли в ходе операций против израильских войск

Операции прошли "в поддержку стойкости палестинцев в секторе Газа", утверждают в организации

БЕЙРУТ, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования ливанской шиитской партии "Хезболлах" потеряли четырех бойцов во время атак на позиции израильских войск в пограничных районах. Об этом говорится в заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", опубликованном в Telegram-канале.

"Исламское сопротивление сообщает о гибели четырех своих бойцов в ходе проведения операций в поддержку стойкости палестинцев в секторе Газа, где продолжается израильская агрессия", - сказано в сообщении.

Ранее агентство Al Wataniya проинформировало, что израильские беспилотники нанесли удары по огневым точкам шиитских формирований в Кфар-Килле и Аит-эш-Шааб на юге Ливана, с которых с утра велся обстрел поселения Зарит на территории Израиля. Был открыт огонь из артиллерийских и танковых орудий по окрестностям ливанских поселков в долине Вади-Хамуль. Местные власти уточняют сведения о материальном ущербе, информации о пострадавших нет.

29 декабря бойцы "Хезболлах" совершили восемь вооруженных вылазок на границе с Израилем, они утверждают, что израильские силы понесли потери. Точных данных не приводится.