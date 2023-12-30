Бжания и Лавров обсудили развитие российско-абхазских отношений

Президент Абхазии также поздравил главу МИД РФ с наступающими праздниками

СУХУМ, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания и министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили развитие российско-абхазских взаимоотношений, сообщает пресс-служба президента Абхазии.

"Состоялся телефонный разговор Аслана Бжании и Сергея Лаврова. В ходе беседы Лавров поздравил Бжанию с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелал крепкого здоровья и благополучия. Министр иностранных дел России выразил надежду на то, что в новом, 2024 году абхазо-российские отношения будут развиваться во благо интересов народов обоих государств", - говорится в сообщении.

Бжания, в свою очередь, поздравил Лаврова с наступающими праздниками, выразил уважение и добавил, что "Абхазия сохраняет приверженность двусторонним отношениями, основанным на принципах союзничества и стратегического партнерства".