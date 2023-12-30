ЦИК Азербайджана зарегистрировал Алиева кандидатом в президенты

Ожидается, что выборы пройдут 7 февраля

БАКУ, 30 декабря. /ТАСС/. Центризбирком Азербайджана принял решение о регистрации действующего главы государства Ильхама Алиева в качестве кандидата в президенты страны.

"Зарегистрировать Ильхама Алиева, кандидатура которого выдвинута партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан" - прим. ТАСС), кандидатом в президенты на назначенных на 7 февраля внеочередных выборах главы государства", - говорится в постановлении.

В поддержку кандидатуры Алиева было собрано 50 тыс. подписей при необходимых по законодательству не менее 40 тыс. подписей.

Алиев идет на выборы уже в пятый раз. Он победил на президентских выборах в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах, набрав соответственно 76,84%, 88,73%, 84,54% и 86,22% голосов избирателей.

Кроме Алиева, на участие в президентских выборах претендуют еще 15 человек, 4 из них выдвинуты политическими партиями, 11 являются самовыдвиженцами. Они пока не прошли регистрацию в ЦИК.

Алиев 7 декабря подписал распоряжение о проведении в республике внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года. Следующие выборы должны были состояться в октябре 2025 года. О причинах переноса не сообщается. Президент Азербайджана избирается на 7 лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено.