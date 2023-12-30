В центре Белграда тысячи сторонников оппозиции собрались на протест

Манифестанты пришли на митинг с флагами Сербии и Евросоюза

БЕЛГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" устроили очередную акцию протеста в центре сербской столицы у здания гостиницы "Москва". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшиеся заняли проезжую часть на улице Теразие, полиция также перекрыла движение на нескольких близлежащих улицах. Организаторы протестной акции установили сцену, с которой к присутствующим обращаются лидеры оппозиционного движения. Протестующие пришли на митинг с флагами Сербии и Евросоюза.

Акция проходит на фоне организованных на нескольких участках страны повторных парламентских и муниципальных выборов. Республиканская избирательная комиссия (РИК) ранее заявила, что в связи с жалобами на ход выборов, состоявшихся 17 декабря, 30 декабря пройдет повторное голосование на 35 из более чем 8,3 тыс. участков. На муниципальном уровне повторная процедура голосования пройдет на трех избирательных участках. Результаты выборов должны быть объявлены РИК в течение 96 часов после закрытия участков.

Представители блока "Сербия против насилия" утверждают, что результаты прошедших в стране 17 декабря парламентских и муниципальных выборов были сфальсифицированы. 18 декабря оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии, а 24 декабря попытались взять штурмом здание городской администрации Белграда. Полиция подавила беспорядки, 38 человек были задержаны. Президент Сербии Александар Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда атакой на суверенитет республики, а премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о потенциальных беспорядках.