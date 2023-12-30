В Нигере отметили вывод французских войск концертом и молитвой

Тысячи людей собрались 29 декабря на митинг по этому поводу

НАЙРОБИ, 30 декабря. /ТАСС/. В столице Нигера Ниамее прошла пятничная молитва и концерт в честь вывода последних французских контингентов. Об этом сообщает агентство ANP.

Тысячи людей собрались в пятницу на митинг по этому поводу, который сопровождался выступлениями акробатов и антифранцузскими лозунгами. Кроме того, нигерцы поднимали в воздух флаги Нигера, Буркина-Фасо, Мали и России.

Мероприятие прошло в присутствии премьер-министров Нигера (Али Ламин Зейн), Буркина-Фасо (Иоахим Кьелем) и Мали (Чогель Кокалла Маига), которые затем продолжили трехдневный рабочий визит выступлением перед студентами в субботу и встречей с главой переходного правительства Нигера Абдурахманом Тчиани.

26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов. По требованию властей Нигера Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих: 1 тыс. в столице и еще 400 на западе африканской страны.