Правительство Украины утвердило состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Как сообщили в концерне, в ближайшие 30 дней состоится первое заседание этого органа

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Украинское правительство утвердило состав наблюдательного совета концерна "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром").

"Это один из ключевых этапов реформы корпоративного управления государственного сектора отечественного ОПК. В этот коллегиальный орган вошли пять человек. Три из них представители государства: Тимофей Милованов (от министерства экономики), Давид Ломджария (от министерства обороны) и Линди Смит (от министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности). Еще два независимых члена: Алексей Гончарук и Сергей Коновец. Срок полномочий членов наблюдательного совета составляет три года", - говорится в сообщении Telegram-канала "Укроборонпрома".

Отмечается, что в ближайшие 30 дней состоится первое заседание этого органа, в ходе которого будет избран председатель наблюдательного совета и определены первоочередные шаги деятельности.

Киев еще в 2017 году обязался провести реформу "Укроборонпрома", в рамках которой предполагалось также создание профессионального и независимого наблюдательного совета, проведение приватизации или передачу в управление профильным министерствам обанкротившихся предприятий концерна и тех, которые не связаны с оборонным комплексом, объединение стратегических предприятий в несколько холдингов, преобразование самого концерна в акционерное общество. Критики реформы заявляли, что, по сути, она предполагает передачу концерна под внешнее управление.