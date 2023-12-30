ВВС Израиля атаковали окрестности аэропорта Алеппо на севере Сирии

По сведениям радиостанции Sham FM, атака последовала со стороны Средиземного моря

БЕЙРУТ, 30 декабря. /ТАСС/. ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям международного аэропорта Алеппо. Как сообщила радиостанция Sham FM, атака последовала со стороны Средиземного моря, к западу от порта Латакия.

В заявлении источника в Минобороны арабской республики, переданном радиостанцией, говорится, что израильское нападение было совершено в 17:20 (совпадает с московским). "В результате воздушной агрессии нанесен материальный урон", - отметил источник.

По сведениям Sham FM, сирийские средства ПВО отреагировали на ракетную атаку и открыли огонь по вражеским целям. Радиостанция отмечает, что взрывы были слышны поблизости от аэропорта, однако подробностей о масштабах нанесенного ущерба не поступало.

По информации телеканала Al Hadath, израильские ВВС выпустили ракеты по складам с оружием шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Данных о потерях в рядах шиитских бойцов не приводятся.

Воздушные гавани Алеппо и Дамаска неоднократно подвергались ракетным атакам Израиля за последние три месяца, из-за повреждения взлетно-посадочных полос регулярные рейсы были переведены в аэропорт Латакии.

29 декабря истребители F-16 и F-35 ВВС Израиля нанесли новые удары по военным объектам возле международного аэропорта сирийской столицы и взлетно-посадочной полосе. В результате атаки повреждены объекты военной инфраструктуры, о жертвах и пострадавших не сообщалось.