Австрия сняла вето против "воздушного Шенгена" для Болгарии и Румынии

Для окончательного вступления решения в силу нужно согласие всех правительств стран ЕС, пишет Kleinen Zeitung

ВЕНА, 30 декабря. /ТАСС/. Австрия подтвердила, что сняла вето в отношении вступления Болгарии и Румынии в "воздушный Шенген". Об этом сообщает газета Kleinen Zeitung со ссылкой на пресс-службу австрийского МВД.

Для окончательного вступления решения в силу нужно согласие всех правительств стран ЕС, отметили в министерстве. Ожидается, что оно будет дано быстро.

"Воздушный Шенген" означает отмену паспортного контроля в аэропортах. Проверки для сухопутного транспорта останутся.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Болгарии и Румынии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. Власти Австрии на фоне притока мигрантов в страну неоднократно повторяли, что система Шенгена не работает, а принятие новых членов в эту зону невозможно. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - члены Евросоюза.