На Украине пытаются ускорить строительство фортификационных сооружений

Кабмин принял постановление о расширении списка госорганов, которым разрешено проводить закупки для фортификации

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины принял постановление, расширяющее перечень госорганов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства фортификационных сооружений. Это делается для ускорения строительства таких объектов, сообщило Минобороны Украины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Кабмин принял разработанное Минобороны постановление, расширившее перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до сих пор эту функцию выполняли областные военные администрации. "Теперь заказчиками будут также выступать Минобороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры", - отметили в ведомстве, добавив, что, таким образом, "строительство оборонных сооружений будет обеспечиваться не за счет отдельной бюджетной программы, а в пределах расходов государственного и местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством".

Постановление также позволяет выплачивать аванс в объеме до 70% стоимости работ по договору. "Это поможет строителям строить фортификации быстро и там, где нужно", - указали в Минобороны. Кроме того, документом устанавливается единый подход в проектных решениях по строительству, поскольку до сих пор фортификационные сооружения возводились несистемно. Теперь для всех таких объектов будут применяться одни и те же технические спецификации, архитектурные и инженерные решения, требования безопасности.

Принимать решение о количестве и месте строительства объектов будет Генштаб ВСУ. "Мы усовершенствуем систему финансирования, чтобы строительство фортификаций шло быстрее и эффективнее", - отметила представитель Минобороны Людмила Дараган, добавив, что это первый шаг "для привлечения к строительству дополнительных, не задействованных на сегодняшний день ресурсов".

19 декабря депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны Запада Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал строить оборонительные сооружения не только по линии фронта, но и на западе страны. После этого группировка войск "Север" опубликовала кадры установки противотанковых заграждений, Генштаб ВСУ также выложил фотографии возведения укреплений.