Премьер Молдавии сообщил о завершении действия режима ЧП в республики

По словам Дорина Речана, правительство не будет обращаться к парламенту с просьбой о продлении

КИШИНЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Действие режима чрезвычайного положения, действовавшего в Молдавии с 24 февраля 2022 года, истекает в субботу. Как сообщил премьер-министр республики Дорин Речан, правительство не будет обращаться к парламенту с просьбой о его продлении.

"Режим ЧП будет завершен. Для этого правительством были приняты все необходимые решения", - сказал глава кабмина в видеоролике, размещенном на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее он сообщил, что парламент и правительство внесут в действующие законы и нормативные акты поправки, которые позволят сохранить действие ряда решений, принятых Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о защите молдавских производителей зерна, энергетической безопасности, ограничений в отношении СМИ. Так, будет сохранен запрет на вещание 12 телеканалов, предоставлявших площадку оппозиции, российского ТВ и доступ к десяткам информационных порталов.

Молдавия живет в режиме ЧП с некоторыми перерывами с конца 2021 года. Действующий режим был введен в феврале прошлого года. Это решение власти объяснили "угрозами национальной безопасности" на фоне ситуации на Украине. Их действия жестко критиковали правозащитники, а также оппозиция.

С прошлого года в республике периодически проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента страны и правительства, сформированного проевропейской Партией действия и солидарности. Протестующие возлагают на власть ответственность за стремительный рост цен и уровня бедности в стране. В ответ власти обвинили своих оппонентов в подготовке госпереворота. На лидеров оппозиции были заведены уголовные дела, преследуются также партийные активисты.