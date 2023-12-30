Израильские военные сообщили о фиксации запусков снарядов со стороны Ливана

Средства ПВО перехватили подозрительную воздушную цель в воздушном пространстве Израиля, заявили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля зафиксировала запуски снарядов с территории Ливана в направлении израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сегодня были зафиксированы многочисленные запуски из Ливана в сторону Израиля. Кроме того, средства ПВО успешно перехватили подозрительную воздушную цель, которая вторглась в воздушное пространство Израиля со стороны Ливана", - говорится в заявлении.

Израильская армия ранее также нанесла удары по трем "отрядам террористов" и инфраструктуре организации "Хезболлах" в Ливане.