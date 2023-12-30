В ООН призвали осудить удары по мирному населению

Они являются нарушением международного гуманитарного права, заявили в офисе генерального секретаря организации

ООН, 30 декабря. /ТАСС/. Удары по гражданскому населению и инфраструктуре являются нарушением международного гуманитарного права, они должны быть немедленно прекращены и осуждены. Об этом заявили журналистам в офисе генерального секретаря ООН, комментируя удары ВСУ по Белгороду.

"Атаки по против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены и, безусловно, должны быть осуждены", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Белгорода. Оно начнется в полночь по московскому времени.